Странам ЕС может быть выделено свыше 80 млрд евро на поддержку занятости

Совет стран Евросоюза в мае одобрил механизм поддержки занятости в ЕС на фоне глубокого экономического кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом

Европейская комиссия представила в Совет ЕС свои предложения о выделении 15 странам — членам союза финансовой поддержки в размере 81,4 млрд евро для сохранения занятости населения и смягчения негативных социально-экономических последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

Совет стран Евросоюза в мае одобрил механизм поддержки занятости в ЕС на фоне глубокого экономического кризиса, вызванного борьбой с коронавирусом. Механизм получил название SURE. Это временная схема, через которую странам ЕС может быть предоставлено до 100 млрд евро кредитов на выгодных условиях. Предполагается, что механизм будет работать до 2022 года.

«Еврокомиссия представила Совету предложения относительно предоставления финансовой поддержки в размере 81,4 млрд евро государствам-членам в рамках инструмента SURE», — говорится в документе.

Сообщается, что после одобрения Советом ЕС эта поддержка будет предоставлена в виде кредитов на льготных условиях, что должно помочь сохранить занятость населения.

В ЕК пояснили, что в рамках запрошенных 81,4 млрд евро больше всего помощи ожидает Италия (27,4 млрд евро), Испания (21,3 млрд евро), Польша (11,2 млрд евро), Бельгия (7,8 млрд евро). Планируется также оказать поддержку Болгарии, Чехии, Греции, Хорватии, Кипру, Латвии, Литве, Мальте, Румынии, Словакии и Словении.