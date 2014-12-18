Страховая компания "Atəşgah Həyat" увеличила свой уставной капитал на 63%

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Государственный комитет по ценным бумагам провел государственную регистрацию эмиссионного проспекта акций под названием простые безымянные акции страховой компании "Atəşgah Həyat".

Как сообщает Report со ссылкой на информацию вышеуказанного комитета, общее количество эмиссии составляет 6.5 млн. манатов, при номинальной стоимости каждой акции в 6500 манатов. Акции будут размещены путем конвертации по новым параметрам 1000 акций, номинальная стоимость которых составляет 4000 манатов. В результате чего, уставной капитал компании возрастет на 62,5% и составит 6.5 млн. манатов.