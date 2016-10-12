Страховые выплаты за потерпевший крушение азербайджанский самолет составили более 2 млн. манатов

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ ОАО Silkway Insurance, единственная специализирующаяся в сфере страхования самолетов компания Азербайджана, обнародовала объем сборов и выплат за 9 месяцев текущего года. Как сообщили Report в компании, за январь-сентябрь объем поступлений составил 18 266 210 манатов. Это на 11,87% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период выплаты Silkway Insurance резко сократились. Так, за 9 месяцев этого года компания выплатила 2 219 595 манатов, что в 55,76 раза больше соответствующего показателя за прошлый год.

Резкая динамика наблюдается в связи со страховыми выплатами за потерпевший крушение 18 мая этого года в Афганистане грузовой самолет Ан-12, принадлежащий ООО Silkway Airlines. Только в сентябре компания выплатила 1 950 595 манатов. Почти вся сумма выплачена Silkway Airlines. Отметим, что в июле компенсации за крушение самолета составили 200 тыс. манатов. Авария обошлась компании примерно в 2,15 млн. манатов.

Компенсации за крушение самолета повлияли на соотношение выплаты/сборы. Так, за 9 месяцев года на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 12,15 маната страховых выплат. В январе-сентябре 2015 года это соотношение было равно 0,24%.