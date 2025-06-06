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Страховые сборы в Нахчыване снизились на 8%

Страховые сборы в Нахчыване снизились на 8% Страховые сборы в Нахчыване снизились на 8%
Финансы
6 июня 2025 г. 17:17
Страховые сборы в Нахчыване снизились на 8%

В январе-апреле этого года в Нахчыванской АР по линии 5 страховых компаний было собрано 4,389 млн манатов страховых взносов, что на 8,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное управление Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, за отчетный период объем страховых выплат, осуществленных в Нахчыване, увеличился на 22,4 % и достиг 360 тыс. манатов.

Только в апреле в Нахчыванской АР было собрано 821 тыс. манатов страховых взносов, в обмен на которые было осуществлено 176 тыс. манатов страховых выплат, что в годовом сравнении соответственно на 19 % меньше и на 57,7 % больше.

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Версия на английском языке Insurance collections in Azerbaijan’s Nakhchivan down by 8%
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda sığorta yığımları 8 % azalıb

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