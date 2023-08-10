Страховые компании в 2023 году потеряли из-за стихийных бедствий свыше $50 млрд

Потери страховых компаний от стихийных бедствий в первой половине 2023 года стали самыми высокими за этот период с 2011-го года и превысили $50 млрд.

Потери страховых компаний от стихийных бедствий в первой половине 2023 года стали самыми высокими за этот период с 2011-го года и превысили $50 млрд.

Как передает Report , такие данные приводит газета Financial Times со ссылкой на швейцарскую перестраховочную компанию Swiss Re.

Издание отмечает, что влияние изменения климата может быть заметно по ряду угроз, таких как аномальная жара, засухи, наводнения и экстремальные выпадения осадков. Уточняется, что две трети потерь пришлось на ущерб, который вызван конвективными штормами с сильными дождями и ветром, а также резким перепадом температур.

В период с января по конец июня эти природные аномалии обошлись страховщикам в $35 млрд, хотя за последнее десять лет ущерб от них в среднем составлял около $18 млрд в год.

Еще одним важным фактором были названы наводнения в Новой Зеландии и Европе.

По данным авторов статьи, общий объем мировых экономических потерь, с учетом случаев, когда не были задействованы страховые компании, составил за первые полгода $120 млрд.

Отмечается, что большая доля ущерба пришлась на землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года.