Страховые компании в 2023 году потеряли из-за стихийных бедствий свыше $50 млрд

Потери страховых компаний от стихийных бедствий в первой половине 2023 года стали самыми высокими за этот период с 2011-го года и превысили $50 млрд.
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Издание отмечает, что влияние изменения климата может быть заметно по ряду угроз, таких как аномальная жара, засухи, наводнения и экстремальные выпадения осадков. Уточняется, что две трети потерь пришлось на ущерб, который вызван конвективными штормами с сильными дождями и ветром, а также резким перепадом температур.
В период с января по конец июня эти природные аномалии обошлись страховщикам в $35 млрд, хотя за последнее десять лет ущерб от них в среднем составлял около $18 млрд в год.
Еще одним важным фактором были названы наводнения в Новой Зеландии и Европе.
По данным авторов статьи, общий объем мировых экономических потерь, с учетом случаев, когда не были задействованы страховые компании, составил за первые полгода $120 млрд.
Отмечается, что большая доля ущерба пришлась на землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года.