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    Страховые компании Азербайджана в этом году внесут в Палату надзора за финансовыми рынками более 2 млн манатов - РАССЛЕДОВАНИЕ

    Эта сумма сформировалась на основе страховых взносов по итогам 2016 года© Report

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сумма взносов страховых компаний Азербайджана в Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР) в этом году формируется на основе страховых взносов по итогам прошлого года.

    Об этом сообщил Report советник председателя Совета директоров Палаты Руфат Аббасов.

    Напомним, что, согласно вступившим в силу 19 апреля правилам, годовой взнос в Палату страховщиков иного чем жизнь с годовым объемом поступлений свыше 30 млн манатов составляет до 1% суммы, превышающей 30 млн манатов, плюс дополнительно 180 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений 10-30 млн манатов – до 0,7% суммы, превышающей 10 млн манатов, плюс дополнительно 40 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений ниже 10 млн манатов – до 0,4%.

    Страховщики жизни с годовым объемом поступлений свыше 30 млн манатов уплачивают в Палату до 1,1% суммы, превышающей 30 млн манатов, плюс дополнительно 198 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений 10-30 млн манатов – до 0,77% суммы, превышающей 10 млн манатов, плюс дополнительно 44 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений ниже 10 млн манатов – до 0,44%.

    В общей сложности годовой взнос 21 страховой компании в Палату равен 3,452 млн манатов в год. Однако из-за вступления в силу правил 19 апреля 2017 года страховщики в этом году перечислят в Палату взнос за оставшиеся 8 месяцев. Это делает примерно 2,3 млн манатов.

    Страховые компании Страховой взнос, манаты
    (2016 год)    		 Годовой взнос в ПНФР,
    тыс. манатов
    1 A-Group Insurance 12 784 855,23 59 493,99
    2 AXA-Mbask 21 968 752,00 123 781,26
    3 Atainsurance 9 288 975,37 37 155,90
    4 Ateshgah Life Insurance 37 435 501,39 279 790,52
    5 Ateshgah Insurance 39 814 927,05 278 149,27
    6 Azinsurance 22 720 978,28 129 046,85
    7 Azerinsurance 41 224 916,00 292 249,16
    8 Azerbaijan Industry Insurance 6 414 551,09 25 658,20
    9 Baku Insurance 941 365,90 3 765,46
    10 Bashak Inam Insurance 547 761,16 2191,04
    11 Gunay Insurance 2 637 651,52 10 550,61
    12 Mega Insurance 20 272 711,13 111 908,98
    13 PASHA Life Insurance 77 678 739,32 722 466,13
    14 PASHA Insurance 100 012 147,26 880 121,47
    15 Gala Life Insurance 31 737 938,00 217 117,32
    16 Ravan Insurance 1 018 518,88 4 074,08
    17 Standard Insurance 20 326 929,76 112 288,51
    18 Xalq Insurance 9 846 652,10 39 386,61
    19 Gala Insurance 4 643 567,35 18 574,27
    20 Silkway Insurance 19 148 016,96 104 036,12
    21 Amrah Insurance 62 553,51 250,21
    Итого 480 528 009,26 3 452 055,96
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