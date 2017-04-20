Страховые компании Азербайджана в этом году внесут в Палату надзора за финансовыми рынками более 2 млн манатов - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сумма взносов страховых компаний Азербайджана в Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР) в этом году формируется на основе страховых взносов по итогам прошлого года.
Об этом сообщил Report советник председателя Совета директоров Палаты Руфат Аббасов.
Напомним, что, согласно вступившим в силу 19 апреля правилам, годовой взнос в Палату страховщиков иного чем жизнь с годовым объемом поступлений свыше 30 млн манатов составляет до 1% суммы, превышающей 30 млн манатов, плюс дополнительно 180 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений 10-30 млн манатов – до 0,7% суммы, превышающей 10 млн манатов, плюс дополнительно 40 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений ниже 10 млн манатов – до 0,4%.
Страховщики жизни с годовым объемом поступлений свыше 30 млн манатов уплачивают в Палату до 1,1% суммы, превышающей 30 млн манатов, плюс дополнительно 198 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений 10-30 млн манатов – до 0,77% суммы, превышающей 10 млн манатов, плюс дополнительно 44 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений ниже 10 млн манатов – до 0,44%.
В общей сложности годовой взнос 21 страховой компании в Палату равен 3,452 млн манатов в год. Однако из-за вступления в силу правил 19 апреля 2017 года страховщики в этом году перечислят в Палату взнос за оставшиеся 8 месяцев. Это делает примерно 2,3 млн манатов.
|№
|Страховые компании
|Страховой взнос, манаты
(2016 год)
|Годовой взнос в ПНФР,
тыс. манатов
|1
|A-Group Insurance
|12 784 855,23
|59 493,99
|2
|AXA-Mbask
|21 968 752,00
|123 781,26
|3
|Atainsurance
|9 288 975,37
|37 155,90
|4
|Ateshgah Life Insurance
|37 435 501,39
|279 790,52
|5
|Ateshgah Insurance
|39 814 927,05
|278 149,27
|6
|Azinsurance
|22 720 978,28
|129 046,85
|7
|Azerinsurance
|41 224 916,00
|292 249,16
|8
|Azerbaijan Industry Insurance
|6 414 551,09
|25 658,20
|9
|Baku Insurance
|941 365,90
|3 765,46
|10
|Bashak Inam Insurance
|547 761,16
|2191,04
|11
|Gunay Insurance
|2 637 651,52
|10 550,61
|12
|Mega Insurance
|20 272 711,13
|111 908,98
|13
|PASHA Life Insurance
|77 678 739,32
|722 466,13
|14
|PASHA Insurance
|100 012 147,26
|880 121,47
|15
|Gala Life Insurance
|31 737 938,00
|217 117,32
|16
|Ravan Insurance
|1 018 518,88
|4 074,08
|17
|Standard Insurance
|20 326 929,76
|112 288,51
|18
|Xalq Insurance
|9 846 652,10
|39 386,61
|19
|Gala Insurance
|4 643 567,35
|18 574,27
|20
|Silkway Insurance
|19 148 016,96
|104 036,12
|21
|Amrah Insurance
|62 553,51
|250,21
|Итого
|480 528 009,26
|3 452 055,96
Namiq HüseynovАвтор новости
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