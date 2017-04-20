Страховые компании Азербайджана в этом году внесут в Палату надзора за финансовыми рынками более 2 млн манатов - РАССЛЕДОВАНИЕ

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сумма взносов страховых компаний Азербайджана в Палату надзора за финансовыми рынками (ПНФР) в этом году формируется на основе страховых взносов по итогам прошлого года.

Об этом сообщил Report советник председателя Совета директоров Палаты Руфат Аббасов.

Напомним, что, согласно вступившим в силу 19 апреля правилам, годовой взнос в Палату страховщиков иного чем жизнь с годовым объемом поступлений свыше 30 млн манатов составляет до 1% суммы, превышающей 30 млн манатов, плюс дополнительно 180 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений 10-30 млн манатов – до 0,7% суммы, превышающей 10 млн манатов, плюс дополнительно 40 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений ниже 10 млн манатов – до 0,4%.

Страховщики жизни с годовым объемом поступлений свыше 30 млн манатов уплачивают в Палату до 1,1% суммы, превышающей 30 млн манатов, плюс дополнительно 198 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений 10-30 млн манатов – до 0,77% суммы, превышающей 10 млн манатов, плюс дополнительно 44 тыс. манатов, с годовым объемом поступлений ниже 10 млн манатов – до 0,44%.

В общей сложности годовой взнос 21 страховой компании в Палату равен 3,452 млн манатов в год. Однако из-за вступления в силу правил 19 апреля 2017 года страховщики в этом году перечислят в Палату взнос за оставшиеся 8 месяцев. Это делает примерно 2,3 млн манатов.