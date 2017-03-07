Страховые активы Азербайджана увеличились на 2%

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Совокупные активы страхового сектора Азербайджана в 2016 году увеличились на 1,9% и на 1 января составили 1 031 млн манатов. Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета министров о деятельности за 2016 год.

Согласно отчету, 457 млн манатов или 44,4% активов сосредоточено в банковских депозитах: “Объем страховых взносов по заключенным в 2016 году страховым договорам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10% или 44 млн манатов и составил 486 млн манатов. Из них 319 млн или 66% приходится на добровольные, 34% или 167 млн манатов - на обязательные виды страхования. По сравнению с предыдущим годом страховые сборы по обязательным видам страхования увеличились на 3% (5 млн манатов), добровольным видам страхования – на 12% (39 млн манатов).

По информации, по итогам года сборы по страхованию жизни увеличились на 26% и составили 146 млн манатов, что равно 30% общего объема страховых взносов. Взносы по страхованию иного чем жизнь выросли на 4% или 13 млн манатов и достигли 340 млн манатов.

В отчете говорится, что рост объема страховых выплат в прошлом году в основном пришелся на виды страхования жизни: “За весь период общие выплаты выросли на 31% или 57 млн манатов, в том числе, выплаты по страхованию жизни на 82,7% или 43 млн манатов. На добровольные виды страхования пришлось 76% или 179 млн манатов, обязательного страхования 24% или 58 млн манатов всех выплат”.