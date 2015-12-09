​Страховщики примут участие в экзамене

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Кандидаты на руководящие посты в страховых компаниях примут участие в очередном тестовом экзамене, который состоится 12-14 декабря в Баку. Об этом сообщили Report в Государственной службе страхового надзора (ГССН) министерства финансов.

По информации, тестовые экзамены проводятся в соответствии с правилами "Об организации и проведении аттестации для физических лиц-кандидатов на руководящие должности в страховых компаниях, получения лицензии страхового посредника, а также свидетельства актуария".

Лица, представившие документы в ГССН, должны до 17:00 10 декабря подтвердить свое участие на экзамене, связавшись по электронному адресу v.mirzeyev@maliyye.gov.az, указав имя, фамилию, отчество, род посреднической деятельности или должность, название компании.