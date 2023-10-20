О нас

Страховщики авиакомпаний Израиля и Ливана отказались покрывать военные риски

Страховщики авиакомпаний Израиля и Ливана отказались покрывать военные риски Компании-страховщики, покрывающие риски авиаперевозок во время войны, уведомили некоторые израильские и ливанские авиакомпании об отмене страхового покрытия.
Финансы
20 октября 2023 г. 11:25
Страховщики авиакомпаний Израиля и Ливана отказались покрывать военные риски

Компании-страховщики, покрывающие риски авиаперевозок во время войны, уведомили некоторые израильские и ливанские авиакомпании об отмене страхового покрытия.

Как передает Report, об этом Reuters сообщили три источника на отраслевом рынке.

При этом агентство напоминает, что ранее страховщики израильских компаний El Al Airlines, Israir и Arkia заявляли, что могут отменить страховые соглашения из-за войны между Израилем и боевиками палестинской группировки ХАМАС.

На прошлой неделе финансовый комитет израильского парламента одобрил план предоставления государственной гарантии в размере 6 млрд долларов местным авиакомпаниям для покрытия страховки от военных рисков.

По словам специалиста по страхованию Hive Underwriters Брюса Кармана, решение страховых компаний связано с нежеланием покрывать военные риски без дополнительного вознаграждения.

С 7 октября крупнейшие авиакомпании Европы сократили либо полностью прекратили свои рейсы в Израиль. Тогда CNN сообщал, что, по данным FlightAware, отменено 14% рейсов, направлявшихся в Тель-Авив из других стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
Эксперт: Заявление Комитета министров Совета Европы и делегации ЕС абсолютно предвзято
20 октября 2023 г. 12:07
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
В этом году за получением статуса беженца в Азербайджане обратились 163 человека
19 октября 2023 г. 11:14
Эксперт: Коридор Север-Юг открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
Эксперт: Коридор "Север-Юг" открывает региону Южного Кавказу доступ к международным рынкам
18 октября 2023 г. 18:31
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
Эксперт: Поддержка Армении Францией базируется сугубо на ее личных интересах
18 октября 2023 г. 16:33
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi