Страховщики авиакомпаний Израиля и Ливана отказались покрывать военные риски

Компании-страховщики, покрывающие риски авиаперевозок во время войны, уведомили некоторые израильские и ливанские авиакомпании об отмене страхового покрытия.

Компании-страховщики, покрывающие риски авиаперевозок во время войны, уведомили некоторые израильские и ливанские авиакомпании об отмене страхового покрытия.

Как передает Report, об этом Reuters сообщили три источника на отраслевом рынке.

При этом агентство напоминает, что ранее страховщики израильских компаний El Al Airlines, Israir и Arkia заявляли, что могут отменить страховые соглашения из-за войны между Израилем и боевиками палестинской группировки ХАМАС.

На прошлой неделе финансовый комитет израильского парламента одобрил план предоставления государственной гарантии в размере 6 млрд долларов местным авиакомпаниям для покрытия страховки от военных рисков.

По словам специалиста по страхованию Hive Underwriters Брюса Кармана, решение страховых компаний связано с нежеланием покрывать военные риски без дополнительного вознаграждения.

С 7 октября крупнейшие авиакомпании Европы сократили либо полностью прекратили свои рейсы в Израиль. Тогда CNN сообщал, что, по данным FlightAware, отменено 14% рейсов, направлявшихся в Тель-Авив из других стран.