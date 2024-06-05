Страховщик: С введением новых правил страховые тарифы снизятся на 50%

С введением новых правил, утвержденных Центральным банком Азербайджана по страхованию жизни, страховые тарифы снизятся примерно на 50%.

С введением новых правил, утвержденных Центральным банком Азербайджана по страхованию жизни, страховые тарифы снизятся примерно на 50%.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной совместно общественными объединениями "Ассоциация страховщиков Азербайджана" (AСA) и "Ассоциация банков Азербайджана" (AБA), заявил председатель правления одной из компаний по страхованию жизни Нияз Исмаилов.

"Новые правила пока применяются только к физическим лицам, берущим потребительский кредит, к другим кредитам они не применяется. Мы провели анализ данных в соответствии с кредитованием в банках", - отметил он.