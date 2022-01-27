Страховой ущерб в Азербайджане может оцениваться через единую платформу

Служба оценки ущерба автомобилям в результате страховых случаев в Азербайджане – Audatex - в ближайшее время может стать единой платформой для всех секторов - страховщиков и страхователей.

Служба оценки ущерба автомобилям в результате страховых случаев в Азербайджане – Audatex - в ближайшее время может стать единой платформой для всех - страховщиков и страхователей.

Об этом Report сообщил директор ООО Audatex-Azerbaijan Дашдамир Нифталиев.

По его словам, это станет возможным после утверждения Центральным банком Азербайджана правил прямого регулирования в сфере страхования.

Напомним, что учредителями Audatex-Azerbaijan, созданного в 2015 году, являются Бюро обязательного страхования (БОС) (5%) и американский Solera Holding (95%). Компания, функционирующая почти в 100 странах, 7 лет назад вышла на азербайджанский рынок, стремясь стать партнером всех страховщиков в стране, но этого не произошло.

"В настоящее время услугами альтернативной оценки ущерба в Азербайджане пользуются 5 страховых компаний. Мы сотрудничаем с A-Qrup Sığorta, Atasığorta, Atəşgah Sığorta, Meqa Sığorta и PAŞA Sığorta. Когда мы начинали, у нас был план обслуживания всех страховщиков, которые были членами БОС. Но прежде условия на рынке не позволяли этого сделать. Позже мы напрямую поговорили с компаниями, сейчас хотим постепенно увеличивать число наших партнеров",- сказал Д.Нифталиев.

По его словам, в настоящее время 5 официальных и 30 частных сервисных центров в Азербайджане осведомлены об Audotex: “Все "частники" пользуются нашими услугами. На самом деле, менее 10% нашего бизнеса связано с запасными частями. Потому что узнать цены на запчасти несложно, цены определяются рынком. Главный вопрос - сколько будет стоить ремонт, кто и за сколько выполнит эту работу. То есть речь идет о стандартных нормах, и мы предоставляем данные страховой компании“.

В страховых компаниях положительно относятся к превращению Audatex в единую платформу оценки для сектора. Некоторые из страховых компаний, сотрудничающих с Audatex-Azerbaijan, отмечают, что при оценке ущерба между компанией и клиентом часто возникает недовольство: "Если бы существовала единая платформа, мы могли бы оценить ущерб, наносимый автомобилям всех марок. Для этого также должны быть внесены изменения в законодательство, чтобы как страховые компании, так и клиенты могли соблюдать правила и соглашаться с расценками, установленными платформой".

Хотя в стране есть и другие оценочные компании, помимо Audatex, в их деятельности учтены не все моменты. Сумма, указанная оценочной компанией, и сумма, определенная официальным сервисным центром, отличаются. "То есть, оценка официального сервиса значительно выше. Особенно это касается таких дорогих моделей автомобилей, как Bentley, Mercedes. Возникает недовольство у страховой компании и граждан. Поэтому желательно наличие единой и справедливой системы”, - заявил он.