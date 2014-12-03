Страховой рынок в Азербайджане вырос на 5%

Баку. 3 декабря.REPORT.AZ/ Страховые компании, функционирующие в Азербайджане, за январь-октябрь 2014 года собрали страховых взносов на сумму 355,977 млн. манатов и выплатили 131,405 млн. манатов. Об этом сообщили Report в Государственной службе страхового надзора при министерстве финансов.

По данным Госслужбы, собранные страховыми компаниями взносы выросли на 5,4%, страховые выплаты - на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем взносов по добровольным видам страхования составил 229,513 млн. манатов, объем выплат - 96,762 млн. манатов. По сравнению с показателями за 10 месяцев прошлого года отмечается рост на 2,8% и 40,8% соответственно.

Наряду с этим, за отчетный период объем поступлений по принудительным видам страхования увеличился на 10,5% и достиг 126,464 млн. манатов, объем выплат увеличился на 14,5% и достиг 34,643 млн. манатов.

За 10 месяцев этого года объем взносов по страхованию жизни увеличился на 69% и достиг 58,212 млн. манатов, объем выплат увеличился в 9,3 раза и составил 23,475 млн. манатов.