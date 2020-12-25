Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 9%

В январе-ноябре этого года по линии 22 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 668,926 млн манатов

В январе-ноябре этого года по линии 22 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 668,926 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат за отчетный период составила 391,454 млн манатов. Это на 55,2% больше, чем годом ранее.

В январе-ноябре 2020 года на каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке, выплачено 58,5 маната страховых взносов. В январе-октябре 2019 года этот показатель составил 41 манат.