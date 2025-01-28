О нас

Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 11%

Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 11% В 2024 году через 17 страховых компаний Азербайджана было собрано страховых взносов на сумму 1 млрд 353,185 млн манатов.
Финансы
28 января 2025 г. 16:01
Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 11%

В 2024 году через 17 страховых компаний Азербайджана было собрано страховых взносов на сумму 1 млрд 353,185 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 10,7% больше по сравнению с 2023 годом.

За отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 752,712 млн манатов. Это на 28,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году на каждые 100 манатов страховых взносов приходилось 55,6 маната выплат. В предыдущем году этот показатель составлял 48 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grew by nearly 11% in 2024
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 11 %-ə yaxın böyüyüb

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем
Араик Арутюнян: У меня нет проблем со здоровьем
21 января 2025 г. 18:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi