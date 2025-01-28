Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 11%

В 2024 году через 17 страховых компаний Азербайджана было собрано страховых взносов на сумму 1 млрд 353,185 млн манатов.

В 2024 году через 17 страховых компаний Азербайджана было собрано страховых взносов на сумму 1 млрд 353,185 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 10,7% больше по сравнению с 2023 годом.

За отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 752,712 млн манатов. Это на 28,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году на каждые 100 манатов страховых взносов приходилось 55,6 маната выплат. В предыдущем году этот показатель составлял 48 манатов.