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Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 10%

Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 10% 14^49
Финансы
25 сентября 2024 г. 15:03
Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 10%

Суммарные премии 17 страховых компаний, действующих в Азербайджане, в январе-августе 2024 года составили 927,732 млн манатов, что на 9,55% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным ЦБ, страховщиками за 8 месяцев произведено выплат на сумму 499,854 млн манатов, что на 44,6% больше, чем годом ранее.

В целом, за 8 месяцев текущего года страховщиками на каждые 100 манатов премий осуществлено 53,9 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 40,8 маната.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора Азербайджана по итогам января-августа 2024 года составила 1,14%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 10 %-ə yaxın böyüyüb

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