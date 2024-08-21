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Страховой рынок Азербайджана вырос на 9%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 9% В январе-июле этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 833,581 млн манатов страховых взносов.
Финансы
21 августа 2024 г. 12:52
Страховой рынок Азербайджана вырос на 9%

В январе-июле этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 833,581 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 440,192 млн манатов, что на 55,6% больше, чем год назад.

За 7 месяцев из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было уплачено 52,8 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 37,1 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows by 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 9 % böyüyüb

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