Страховой рынок Азербайджана вырос на 9%

В январе-июле этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 833,581 млн манатов страховых взносов.

В январе-июле этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 833,581 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 440,192 млн манатов, что на 55,6% больше, чем год назад.

За 7 месяцев из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было уплачено 52,8 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 37,1 маната.