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Страховой рынок Азербайджана вырос на 6%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 6% В январе-апреле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 358,771 млн манатов.
Финансы
24 мая 2022 г. 11:29
Страховой рынок Азербайджана вырос на 6%

В январе-апреле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 358,771 млн манатов.

Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 93,418 млн манатов. Это на 48% меньше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке за 4 месяца, пришлось 26 манатов страховых выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 53 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 6 % böyüyüb

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