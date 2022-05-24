Страховой рынок Азербайджана вырос на 6%

В январе-апреле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 358,771 млн манатов.

В январе-апреле этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 358,771 млн манатов.

Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 93,418 млн манатов. Это на 48% меньше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке за 4 месяца, пришлось 26 манатов страховых выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 53 маната.