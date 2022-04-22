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Страховой рынок Азербайджана вырос на 4%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 4% В январе-марте этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 258,425 млн манатов.
Финансы
22 апреля 2022 г. 11:58
Страховой рынок Азербайджана вырос на 4%

В январе-марте этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 258,425 млн манатов.

Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает” Report " со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 61,228 млн манатов. А это в 2,4 раза меньше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке за 3 месяца, пришлось 23,7 маната страховых выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 58,4 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market sees 4% growth
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 4% böyüyüb

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