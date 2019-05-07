Страховой рынок Азербайджана вырос на 4%

В январе-марте текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 201,174 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 3 месяца сократилась на 23,3% и составила 46,234 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 23 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2018 года эта цифра составила 31,2 маната.