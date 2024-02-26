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Страховой рынок Азербайджана вырос на 4%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 4% В январе этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 139,114 млн манатов страховых взносов.
Финансы
26 февраля 2024 г. 14:46
Страховой рынок Азербайджана вырос на 4%

В январе этого года по линии 17 страховых компаний Азербайджана было собрано 139,114 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 38,783 млн манатов. Это на 10,3% больше, чем год назад.

В прошлом месяце на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было уплачено 27,9 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 26,3 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows by 4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 4 % böyüyüb

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