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Страховой рынок Азербайджана вырос на 34%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 34% В январе-марте этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 346,91 млн манатов страховых взносов.
Финансы
14 апреля 2023 г. 11:00
Страховой рынок Азербайджана вырос на 34%

В январе-марте этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 346,91 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 102,29 млн манатов. Это на 67,1% больше, чем год назад.

За 3 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 29,5 манатов страховых выплат. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 23,7 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 34 % böyüyüb

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