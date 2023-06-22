Страховой рынок Азербайджана вырос на 33%

В январе-мае этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 566,434 млн манатов страховых взносов

В январе-мае этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана собрано 566,434 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 32,8% больше, чем за тот же период 2022 года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 174,436 млн манатов. Это на 35,2% больше, чем год назад.

За 5 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, выплачено 30,8 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 30,2 маната.