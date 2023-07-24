Страховой рынок Азербайджана вырос на 32%

В январе-июне этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 648,945 млн манатов страховых взносов.

В январе-июне этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 648,945 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 225,032 млн манатов. Это на 28,6% больше, чем год назад.

За 6 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, пришлось 34,7 маната выплат. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 35,6 маната.