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Страховой рынок Азербайджана вырос на 29%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 29% В Азербайджане по линии 20 страховых компаний было собрано 846,854 млн манатов страховых взносов.
Финансы
22 сентября 2023 г. 12:45
Страховой рынок Азербайджана вырос на 29%

В Азербайджане по линии 20 страховых компаний было собрано 846,854 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 29,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 345,796 млн манатов. Это на 21,9% больше, чем год назад.

За 8 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 40,8 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 43,3 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows by 29%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 29 % böyüyüb

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