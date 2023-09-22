Страховой рынок Азербайджана вырос на 29%

В Азербайджане по линии 20 страховых компаний было собрано 846,854 млн манатов страховых взносов.

В Азербайджане по линии 20 страховых компаний было собрано 846,854 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 29,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 345,796 млн манатов. Это на 21,9% больше, чем год назад.

За 8 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 40,8 маната выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 43,3 маната.