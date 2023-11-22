Страховой рынок Азербайджана вырос на 28%

В январе-октябре 2023 года по линии 20 страховых компаний Азербайджана были собраны страховые взносы в объеме 1 019,745 млн манатов.

В январе-октябре 2023 года по линии 20 страховых компаний Азербайджана были собраны страховые взносы в объеме 1 019,745 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 27,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 455,012 млн манатов. Это на 26,6% больше, чем год назад.

Выплаты на каждые 100 манатов страховых взносов составили 44,6 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 45 манатам.