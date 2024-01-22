Страховой рынок Азербайджана вырос на 26%

В 2023 году 20 страховых компаний Азербайджана собрали страховые взносы на сумму 1 млрд 222,537 млн манатов.

В 2023 году 20 страховых компаний Азербайджана собрали страховые взносы на сумму 1 млрд 222,537 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25,9% больше, чем в 2022 году.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 587,325 млн манатов, что на 35,6% больше, чем годом ранее.

За 12 месяцев выплаты на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, составили 48 манатов. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 44,6 маната.