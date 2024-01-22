О нас

Страховой рынок Азербайджана вырос на 26%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 26% В 2023 году 20 страховых компаний Азербайджана собрали страховые взносы на сумму 1 млрд 222,537 млн манатов.
Финансы
22 января 2024 г. 14:34
Страховой рынок Азербайджана вырос на 26%

В 2023 году 20 страховых компаний Азербайджана собрали страховые взносы на сумму 1 млрд 222,537 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 25,9% больше, чем в 2022 году.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 587,325 млн манатов, что на 35,6% больше, чем годом ранее.

За 12 месяцев выплаты на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, составили 48 манатов. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 44,6 маната.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows by 26%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 26 % böyüyüb

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi