Страховой рынок Азербайджана вырос на 2%

В январе-феврале текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 132,819 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 2,05% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 2 месяца сократилась на 18,2% и составила 33,116 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 24,9 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2018 года эта цифра составила 31,1 маната.