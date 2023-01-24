Страховой рынок Азербайджана вырос на 15%

В 2022 году по линии 20 страховых компаний Азербайджана собраны страховые взносы на сумму 970,823 млн манатов.

В 2022 году по линии 20 страховых компаний Азербайджана собраны страховые взносы на сумму 970,823 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это это на 15% больше, чем в 2021 году.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 433,202 млн манатов. Это на 5,6% меньше, чем год назад.

За отчетный период на каждые 100 манатов взносов пришлось 44,6 маната страховых выплат. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 54,4 маната.