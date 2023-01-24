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Страховой рынок Азербайджана вырос на 15%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 15% В 2022 году по линии 20 страховых компаний Азербайджана собраны страховые взносы на сумму 970,823 млн манатов.
Финансы
24 января 2023 г. 16:27
Страховой рынок Азербайджана вырос на 15%

В 2022 году по линии 20 страховых компаний Азербайджана собраны страховые взносы на сумму 970,823 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это это на 15% больше, чем в 2021 году.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 433,202 млн манатов. Это на 5,6% меньше, чем год назад.

За отчетный период на каждые 100 манатов взносов пришлось 44,6 маната страховых выплат. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 54,4 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows by 15%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 15% böyüyüb

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