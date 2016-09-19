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    Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%

    Об этом сообщили в Палате надзора за финансовыми рынками

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2016 года объем страховых взносов по линии 25 страховых компаний Азербайджана составил 356,18 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 13,85% больше по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

    За 8 месяцев этого года совокупные страховые выплаты компаний составили 136,772 млн. манатов, что на 17,75% больше по сравнению с январем-августом 2015 года.

    За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 38,4 маната страховых выплат. Аналогичный показатель в 2015 году составил 37,1 маната.

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