Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%

В январе-мае этого года по линии 17 страховых компаний в Азербайджане было собрано 643,754 млн манатов страховых премий.

В январе-мае этого года по линии 17 страховых компаний в Азербайджане было собрано 643,754 млн манатов страховых премий.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13,65% больше, чем за тот же период прошлого года.

За отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 274,837 млн манатов, что на 57,6% больше, чем за тот же период прошлого года.

За пять месяцев на каждые 100 манатов страховых премий, собранных на страховом рынке, было выплачено 42,7 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 30,8 маната.