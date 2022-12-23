Страховой рынок Азербайджана вырос на 14%

В январе-ноябре этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана были собраны страховые взносы на сумму 875,132 млн манатов.

В январе-ноябре этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана были собраны страховые взносы на сумму 875,132 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 400,953 млн манатов. Это на 6,7% меньше, чем год назад.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 45,8 маната выплат. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 56 манатов.