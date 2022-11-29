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Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 13% В январе-октябре этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 797,625 млн манатов страховых взносов.
Финансы
29 ноября 2022 г. 10:25
Страховой рынок Азербайджана вырос на 13%

В январе-октябре этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана было собрано 797,625 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 359,297 млн манатов. Спад составил 10,4% в годовом сравнении.

За 10 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 45 манатов выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 56,9 маната.

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