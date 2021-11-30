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Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 12% В январе-октябре этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 705,7 млн манатов.
Финансы
30 ноября 2021 г. 18:00
Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%

В январе-октябре этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 705,7 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 401,211 млн манатов. Это на 14,6% больше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 манатов собранных на страховом рынке страховых взносов было выплачено 56,8 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 55,7 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s insurance market grows 12%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 12% böyüyüb

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