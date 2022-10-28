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Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 12% В январе-сентябре этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана были собраны страховые взносы на сумму 731,22 млн манатов.
Финансы
28 октября 2022 г. 16:26
Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%

В январе-сентябре этого года по линии 20 страховых компаний Азербайджана были собраны страховые взносы на сумму 731,22 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 318,615 млн манатов. Это на 14,7% меньше, чем годом ранее.

За 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 43,6 маната выплат. За тот же период прошлого года этот показатель составил 57 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 12 % böyüyüb

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