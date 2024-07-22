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Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 12% В январе-июне текущего года по линии 17 страховых компаний Азербайджана собрано 725,162 млн манатов страховых взносов.
Финансы
22 июля 2024 г. 12:17
Страховой рынок Азербайджана вырос на 12%

В январе-июне текущего года по линии 17 страховых компаний Азербайджана собрано 725,162 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 356,633 млн манатов, что на 58,5% больше, чем годом ранее.

За 6 месяцев выплаты на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, составили 49,2 маната. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 34,7 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 12 % böyüyüb

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