Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%

В январе-феврале текущего года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 178,307 млн манатов.

В январе-феврале текущего года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 178,307 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 38,936 млн манатов. Это в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке за два месяца, было выплачено 21,8 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 62,4 маната.