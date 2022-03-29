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Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 11% В январе-феврале текущего года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 178,307 млн манатов.
Финансы
29 марта 2022 г. 17:42
Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%

В январе-феврале текущего года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 178,307 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 38,936 млн манатов. Это в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.

На каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке за два месяца, было выплачено 21,8 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 62,4 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 11 % böyüyüb

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