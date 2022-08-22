Страховой рынок Азербайджана вырос на 10%

В первой половине этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 580,501 млн манатов.

В первой половине этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 580,501 млн манатов.

Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 241,128 млн манатов, что на 19,9% меньше в годовом сравнении.

За 7 месяцев на каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке, пришлось 41,5 маната страховых выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 57 маната.