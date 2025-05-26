Страховой рынок Азербайджана вырос более чем на 8%

Страховой рынок Азербайджана вырос более чем на 8%

В январе-апреле текущего года линии 16 страховых компаний Азербайджана собрано 588,466 млн манатов страховых взносов, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 231,333 млн манатов, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году.

За 4 месяца на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 39,3 маната. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 38,6 маната.