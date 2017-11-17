Страховой рынок Азербайджана вырос более чем на 10%

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре 2017 года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 462,654 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 10,1% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за 10 месяцев составила 204,637 млн манатов, что на 7,3% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 44,2 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2016 года эта цифра составила 45,4 маната.