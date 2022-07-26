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Страховой рынок Азербайджана вырос на 9%

Страховой рынок Азербайджана вырос на 9% В первой половине этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 491,605 млн манатов.
Финансы
26 июля 2022 г. 16:32
Страховой рынок Азербайджана вырос на 9%

В первой половине этого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 491,605 млн манатов.

Это на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 174,923 млн манатов, что на 29,5% меньше в годовом сравнении.

За 6 месяцев на каждые 100 манатов, собранных на страховом рынке, пришлось 35,6 маната страховых выплат. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 54,9 маната.

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Версия на английском языке Azerbaijan's insurance market grows 9%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta bazarı 9 % böyüyüb

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