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    Страховой рынок Азербайджана увеличился на 7%

    В январе-сентябре 22 страховые компании Азербайджана собрали 414,353 млн манатов

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре 2017 года объем страховых взносов по линии 22 страховых компаний Азербайджана составил 414,353 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 6,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    Сумма выплат страховых компаний за 9 месяцев составила 188,58 млн манатов, что на 14,3% превышает аналогичный показатель прошлого года.

    За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 45,5 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2016 года эта цифра составила 42,4 маната. 

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