Страховой рынок Азербайджана увеличился на 44% - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 10:57

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 396,37 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 43,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В первом полугодии страховые компании выплатили 119,303 млн манатов, что на 0,4% меньше, чем в прошлом году.

Поступления по добровольным видам страхования составили 286,84 млн манатов, выплаты – 87,11 млн манатов. Поступления по обязательным видам страхования составили 109,53 млн манатов, выплаты – 32,19 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 30,1 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2017 года эта цифра составила 45,05 маната.