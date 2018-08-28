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    Страховой рынок Азербайджана увеличился на 42%

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 459,9 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

    За этот период страховые компании выплатили 145,9 млн манатов, что на 1,3% превышает соответствующий показатель за прошлый год.

    Поступления по добровольным видам страхования составили 334,5 млн манатов, выплаты – 107,5 млн манатов. Поступления по обязательным видам страхования составили 125,4 млн манатов, выплаты – 38,4 млн манатов.

    Доля взносов по добровольным видам страхования в общей структуре страховых взносов составила 73%, обязательным видам - 27%. На выплаты по добровольным видам страхования пришлось 74%, обязательным видам - 26% общих выплат.

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