Страховой рынок Азербайджана увеличился на 25%

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Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 130,2 млн манатов, что на 25,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, сумма выплат страховых компаний за год сократилась на 7,7% и составила 40,5 млн манатов.

Поступления по добровольным видам страхования составили 106,8 млн манатов, выплаты – 29,6 млн манатов.

Поступления по обязательным видам страхования составили 23,4 млн манатов, выплаты – 10,9 млн манатов.

Доля взносов по добровольным видам страхования в общей структуре страховых взносов составила 82%, обязательным видам - 18%. На выплаты по добровольным видам страхования пришлось 73%, обязательным видам - 27% общих выплат.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 31,1 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2017 года эта цифра составила 42,3 маната.