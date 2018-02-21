Страховой рынок Азербайджана увеличился на 17%

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 82,76 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за месяц сократилась на 14,1% и составила 22,988 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 27,8 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2017 года эта цифра составила 37,9 маната.