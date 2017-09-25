Страховой рынок Азербайджана увеличился

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе 2017 года объем страховых взносов по линии 22 страховых компаний Азербайджана составил 368,915 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 3,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Напомним, что в последний раз такой рост на страховом рынке Азербайджана наблюдался по итогам января-апреля этого года, когда поступления страховщиков увеличились на 0,75%, составив 194,172 млн манатов. В январе-мае, январе-июне и январе-июле страховой рынок сократился соответственно на 0,8%, 3,2% и 0,8%. Рынок вновь показал рост после трехмесячного перерыва.

Сумма выплат страховых компаний за 8 месяцев составила 167,061 млн манатов, что на 22,15% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 45,3 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2016 года эта цифра составила 38,4 маната.