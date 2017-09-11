Страховой рынок Азербайджана незначительно сократился

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В январе-июле этого года страховые компании Азербайджана собрали в общей сложности 322,83 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 0,77% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период совокупные страховые выплаты компаний составили 144,009 млн манатов, что на 20,98% больше в годовом сравнении.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 38,4 маната страховых выплат. Аналогичный показатель в 2015 году составил 37,1 маната.

За 7 месяцев года на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 45 манатов страховых выплат. В аналогичном периоде 2016 года эта цифра составила 37 манатов.