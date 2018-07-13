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    Страховая компания "Атешгях" в очередной раз уклоняется от страховой выплаты

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ ОАО Страховая компания "Атешгях" в очередной раз уклоняется от страховых выплат за осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей.

    Об этом сообщил обратившийся в Report житель Баку Ильгар Гусейнов.

    По словам жалобщика, 27 июля этого года управляемый им по доверенности легковой автомобиль марки Toyota Prado на проспекте Гейдара Алиева был сбит автомобилем марки ВАЗ-2109. На место происшествия прибыли страховщики противоположной стороны из страховой компании "Атешгях". 

    "Несмотря на то, что автомобилю нанесен ущерб в размере 480 манатов, в компании сообщили, что оплатят только 218 манатов. Мы были вынуждены согласиться с этой суммой. Однако "Атешгях" до сих пор не выплатила эту сумму. Я каждый день звоню в компанию. Сотрудники в большинстве случаев не отвечают на звонки. А когда иду в головной офис, говорят, что ведется разбирательство. Одним словом, волокита", - сказал И.Гусейнов.

    По словам И.Гусейнова, траты на поездку в головной офис "Атешгях" уже равны сумме, которую компания должна ему выплатить.

    "Наверно, в Азербайджане нет второго такого страховщика, оказывающего настолько плохие услуги и которым настолько недовольны клиенты", - подытожил он. 

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