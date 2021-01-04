СТРАХОВАНИЕ ВОПРЕКИ – статистика выросла даже на фоне пандемии

Азер Алиев: В 2021 году при условии полной электронизации и автоматизации страховой онлайн-сервис выйдет на новый этап развития

На фоне в целом упадочной статистики в экономике в 2020 году итоги страхового сектора выглядят как бальзам на раненную от пандемии «душу» финансовой системы Азербайджана. Статистика, поступающая из разных источников и охватывающая разные периоды деятельности сектора, в любом случае достаточно позитивно-положительная.

Только за 9 месяцев этого года рост чистой прибыли страховых компаний Азербайджана уже составил 5%, доходов - 27%, страховых взносов – 11%. А согласно последним данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), страховой сектор страны за 11 месяцев 2020 года вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 21 страховой компании удалось собрать страховых взносов на сумму около 700 млн манатов. При этом на 55,2% выросла и сумма выплат.

Конечно, интересно, как удалось страховым компаниям из такого трудного для мировой экономики года выйти с плюсом, ведь объективно это сектор далеко не внушал такие надежды?

По мнению самих страховщиков, сектору пошла на пользу передача регулятивных функций Центральному банку Азербайджана. И стратегия развития, которой руководствовался ЦБА, нацеленная на стимулирование и активизацию рынка, помогла преодолеть неудачи 2019 года.

Определенную ясность вносят соотношение роста премий по добровольным и обязательным видам страхования за 11 месяцев - на 10,7% и 4,5% соответственно. При этом сумма первой группы в два раза превышает вторую – 462,4 млн манатов и 206,5 млн манатов.

Больше всего и премий, и выплат на рынке в прошлом году пришлось на подвиды страхования жизни, медицинское страхование и ОСАГО – оно и понятно, в период пандемии их актуальность еще больше возросла. Более того, ряд компаний, вовремя сориентировавшись в сложившейся ситуации, вынесли на рынок новый продукт – страхование от COVID-19, причем на достаточно выгодных условиях. И клиенты нашлись довольно быстро – лечение на дому от коронавируса порой обходится больному в круглую сумму, а страхование помогает возместить часть расходов.

Азер Алиев

Ну и копилка премий продолжает пополняться за счет обязательного страхования недвижимости – в 2019-ом ситуация вокруг него хоть и вызвала недопонимания и ажиотаж, но в итоге цель была достигнута, страхование по этому виду начало приобретать массовый характер. Соответственно, он стал стабильной статьей доходов сектора.

У главы Ассоциации страховщиков Азербайджана Азера Алиева свое объяснение по ситуации на рынке, с которым он поделился с Report в блиц-интервью.

- Статистика по страховому рынку за 2020 год обнадеживающая вопреки ситуации на мировом и азербайджанском финансовом рынке. Как по-вашему, что стало причиной позитивных итогов и удастся ли их сохранить в новом году?

- Действительно, пандемия оказала негативное воздействие на многие секторы и сегменты экономики и Азербайджана, равно, как и всего мира. Это негативное воздействие не обошло стороной и страховой сектор. По ряду видов страхования наблюдался спад и даже полный застой. Однако если мы посмотрим на общие показатели, то увидим, что в целом рост премий обеспечен. Другими словами, страховой рынок Азербайджана смог избежать более масштабных потерь от пандемии. А это, несомненно, не является случайным: сегодня в Азербайджане существует модель здорового экономического развития, и своевременно принимаются превентивные меры против ожидаемых внутренних или внешних шоков, а также других негативных элементов.

Общий объем страховых премий за 11 месяцев 2020 года составил 668,9 миллиона манатов, а выплат - 391,4 миллиона манатов. Реальная динамика роста таких сводных показателей на страховом рынке показывает, что уже у населения, т.е. в существующем и потенциальном контингенте, охваченном страховыми услугами, постепенно меняется конспирологический и консервативный подход к сектору, формируется доверие граждан к страхованию.

Однако на данный момент прогнозировать рынок страхования на этот год было бы немного неосторожно. Потому что события происходят неожиданно. Невозможно предсказать будущие внутренние и внешние шоки, или будут ли они влиять в положительном или отрицательном ключе. Мы надеемся, что местный страховой рынок сможет сохранить текущую тенденцию роста за счет освобождения Карабаха от оккупации и постепенного восстановления доверия к страхованию среди граждан.

- Выросла ли доля страхования недвижимости на рынке обязательного страхования?

- Вы затронули очень важное направление. Да, сегодня мы можем с радостью сказать, что вид «обязательное страхование недвижимости», относящийся к классу обязательного страхования, приобрел значительную рыночную активность. Это успешный результат обширной пропагандистской и просветительской работы по этому виду, начатой ​​в конце 2019 года.

Если проанализировать текущую ситуацию реальными цифрами, то можно увидеть положительную динамику. Отмечу, что по показателям 11 месяцев 2020 года по обязательному страхованию недвижимости обеспечено 38,6 миллиона манатов страховых премий, что на 6,5 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период позапрошлого года. Страховые выплаты за этот период составили 3,7 миллиона манатов. Согласно другой статистике, количество новых договоров, заключенных страховыми компаниями по обязательному страхованию недвижимости за 11 месяцев 2020 года увеличилось почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А все потому, что мы активно продолжали продвигать этот продукт. В частности, члены «Экспертной группы», созданной по инициативе Ассоциации страховщиков Азербайджана, по-прежнему активно занимаются пропагандой и просвещением.

Мы полагаем, что в 2021 году, если удастся заполнить некоторые из существующих пробелов по виду «обязательного страхования недвижимости», мы сможем увеличить пенетрацию по этому виду в 2–3 раза.



- Вернемся к главной проблеме экономики 2020-го, и судя, по всему, и 2021 года – пандемии. В каком сегменте наиболее ощутимо его влияние на страховой рынок Азербайджана?

- Естественно, режим карантина во многом воздействовал на страховой рынок. Но, подчеркну, что было не только отрицательное влияние, но и позитивные элементы. Негативные последствия заключаются в том, что покупательная способность некоторых видов страхования ослабла, и эти виды страхования в той или иной форме потеряли рыночную активность. Хорошим примером этого является страхование путешествий. Этот вид страхования утратил свою функциональность из-за закрытия границ после введения карантина. В то же время активность на рынке некоторых других видов страхования в первые дни введения карантинных правил также испытала определенную стагнацию. Однако участники местного страхового рынка перешли к новой стратегии на основе требований правил карантина, и показали адекватную реакцию на изменение поведения клиентов.

Страховщики доказали, что страховые услуги можно успешно предоставлять и удаленно. Используя преимущества информационных технологий, страховые операции стали осуществляться без физического контакта. Это был положительный опыт, который был набран благодаря пандемии. На мой взгляд, в 2021 году при условии полной электронизации и автоматизации страховой онлайн-сервис выйдет на новый этап развития.

- В условиях пандемии на рынке стали предлагаться продукты по страхованию от коронавируса. Соответствует ли интерес и спрос на этот продукт ожиданиям? Как в цифрах оценить долю этого продукта в доходах страхового рынка в этом году?

- Как известно, сфера услуг всегда должна учитывать требования и условия времени. Этот нюанс касается и страховых услуг. В качестве примера можно указать такие страховые продукты, «COVID Yardim» (COVID Помощь) от Pasha Insurance Company, Anticoronavirus от Ateshgah Life Insurance Company и COVID-19 от Gala Hayat Insurance Company. Эти страховые продукты были сформированы и представлены в соответствии с требованиями и условиями времени. В настоящее время они, конечно, выделяются на рынке и, как и предполагалось, пользуются большим спросом у клиентов.

Каждый период имеет свои риски в зависимости от конкретных условий. И хотя эти риски неизбежны, их последствия, тем не менее, не являются необратимыми. В нынешних условиях же наиболее успешным механизмом восстановления от негативных последствий рисков является страхование. Потому что страхование никогда не устаревает, она - самая элегантная мода на все времена.

Эксперт Гулу Нуриев