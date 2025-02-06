Страхованием спутника Azerspace-1 займется другая компания

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") подвело итоги открытого тендера на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-1 на 2025 год.

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") подвело итоги открытого тендера на страхование телекоммуникационного спутника Azerspace-1 на 2025 год.

Как сообщает Report, победителем тендера объявлена компания Qala Sığorta.

Стоимость страхования спутника, оцененного в 53 млн долларов США, составит 1,377 млн манатов.

Ранее, в 2023 и 2024 годах, страхованием спутника занималась PASHA Sığorta, получившая за услуги 946,5 тыс. манатов и 1,436 млн манатов соответственно.

Azerspace-1 был запущен на околоземную орбиту в 2013 году. Срок его эксплуатации составляет 17 лет.